Ziviler Ungehorsam gegen den Klimawandel - ist das angemessen oder eher nachteilig für den Umweltschutz? Unsere Korrespondenten sind geteilter Meinung.

Dauer 1:49 min "Die Leute von Extinction-Rebellion gefährden bisherige Erfolge" Die SWR-Korrespondenten Uwe Lueb und Alfred Schmit haben unterschiedliche Meinungen.

Festnahmen in London

Das Klimaaktionsbündnis Extinction Rebellion will zwei Wochen lang mit Aktionen des zivilen Ungehorsams den Druck auf die Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. In Berlin blockieren die Aktivisten den Verkehrsknotenpunkt um die Siegessäule.

Während es in Berlin nach Polizeiangaben zunächst friedlich zuging, gab es weltweit bei Aktionen des Bündnisses mehrere Festnahmen. So hat die Polizei in London mindestens 135 Demonstranten, die mehrere Themse-Brücken blockierten, festgenommen.