Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani in Bagdad steigt weltweit die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten. Das spiegelt sich in den Kommentaren der Tageszeitungen wider.

Die Zeitung "Die Welt" betont: "Eines sollte klar sein: Die Welt ist ein besserer Ort ohne Qassem Soleimani. Schließlich ist Iran der führende staatliche Terrorsponsor in der Welt - und Soleimani war Irans Topterrorist. Der nun von den Amerikanern getötete Chef der Al-Kuds-Brigaden – der Auslandsarm der Revolutionsgarden - war in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich für Anschläge weltweit gegen Zivilisten, auch in Europa.

Es ist keinesfalls ausgemacht, dass der Gegenschlag der Amerikaner zu einem Krieg in der Region führen wird. Die Mullahs wissen, dass sie einen echten Krieg mit den USA nicht gewinnen können. Der Tod Soleimanis markiert nun einen Wendepunkt."

Welche Rolle spielte der iranische General Soleimani? Hintergründe von BR-Reporterin Natalie Amiri im Video:

US-Trauma als Auslöser?

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" meint: "Es ist nicht auszuschließen, dass die Bilder von der versuchten Erstürmung der Botschaft in Bagdad Trump zu seiner Entscheidung schoben. Diese Bilder rühren an ein amerikanisches Trauma, das wenig von seiner Wirkmächtigkeit verloren hat: die Besetzung der Botschaft in Teheran im November 1979."

Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt: "Viele Gründe gab es, die Trump zu seinem Tötungsbefehl getrieben haben könnten. Aber nicht mal in der Summe addieren sie sich zu einer plausiblen Strategie. Trump hat nämlich die ultimative Eskalation gewählt und dabei mehrere Stufen ausgelassen.

Drei Jahre lang hat er seine Abneigung gegen Militärschläge zur stillen Maxime amerikanischer Außenpolitik gemacht und damit die Weltgewichte massiv verschoben. Nun benutzt der Präsident plötzlich das Militär wie ansonsten nur sein Twitter-Konto: impulsiv, unberechenbar, ungezügelt. Der Ring der Vernünftigen um Trump ist zusammengebrochen."

"Die USA werden einen hohen Preis zahlen"

Die "Rheinzeitung" aus Koblenz kommentiert: "Im seit Monaten sich ausweitenden Konflikt mit dem Iran standen die USA zuletzt mit dem Rücken zur Wand. Nach Trumps Schlingerkurs im Sommer wirkten die Amerikaner defensiv. Mit der gezielten Tötung des iranischen Generals haben sie nach den Gesetzen des Krieges nun erst einmal wieder Oberhand.

Der Preis, den sie dafür zahlen, wird aber hoch sein. Der Irak als Schauplatz des amerikanisch-iranischen Konflikts ist ein gefährlicher Ort, wie die Ausschreitungen gegen die US-Botschaft in Bagdad vor wenigen Tagen zeigten. Wenn dort nun auch noch die iranische Rache mit Terroranschlägen vollzogen wird, dann stecken die Amerikaner schnell in einem neuen Krieg, den Trump seinen Wählern nur schwer erklären kann."

Im "Kölner Stadtanzeiger" steht: "Für Regierende rund um die Erde war und ist es eine ewige Verlockung, innenpolitische Spaltungen zu überbrücken, indem sie auf äußere Feinde deuten. So versucht es jetzt auch Trump.



Doch er unterschätzt das stark gewachsene Misstrauen vieler Amerikaner ihm gegenüber. Viele glauben es einfach nicht, wenn seine Regierung jetzt verkündet, die Tötung Soleimanis solle 'den Iran von künftigen Angriffen abschrecken'. Sie wissen, dass nun exakt das Gegenteil droht.".

"Der Iran kann Nadelstiche setzen"

Die "Südwestpresse" in Ulm schreibt: "Es ist der vorläufige Klimax einer Entwicklung, die mit der Kündigung des Iran-Atomabkommens durch Donald Trump begann. Das Abkommen bot einen Ansatz, den Iran in die Staatengemeinschaft zurückzuholen.

Seit der Kündigung, verbunden mit Wirtschaftssanktionen, geht die Spannungskurve nur nach oben. Teheran wird nicht in gleicher Weise auf den US-Schlag reagieren können. Sein Potenzial aber ist groß genug, um Nadelstiche zu setzen."

Die "Badische Zeitung" aus Freiburg findet: "Die Lage mit einem Pulverfass zu vergleichen, kommt einer Verniedlichung gleich. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch amerikanische Raketen droht nichts weniger als neuer Krieg in Nahost - mit dramatischen Folgen für die Region, das geopolitische Machtgefüge sowie die Stabilität der Weltwirtschaft.

Die Europäer aber und nicht zuletzt die Deutschen stehen erneut betröppelt im Abseits. Aus deren Appellen zur Deeskalation spricht vor allem eines: blanke Hilflosigkeit."