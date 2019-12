Kann die CDU einen Lokalpolitiker mit Neonazi-Tätowierung dulden? Das Verhalten des CDU-Landesverbands Sachsen-Anhalt ist Anlass für zahlreiche Presse-Kommentare.

"taz": "So weit ist es gekommen bei der CDU"

Als Anfang dieser Woche der Streit um einen bestens vernetzten Rechtsausleger im Landesverband Sachsen-Anhalt hochkochte, meinte man noch, das sei eine klare Sache. Spätestens am Montagmittag würde sich der Generalsekretär an die Öffentlichkeit wenden und erklären, was die CDU mit Nazis zu schaffen hat: nichts. Kürzlich hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ja beim Parteitag an den ermordeten Parteifreund Walter Lübcke erinnert und über die Rechten gesagt: „Das sind die Brandstifter, und wir dürfen nie die Biedermänner sein, die ihnen auch noch die Streichhölzer geben.“ Am Ende dieser Woche steht zu befürchten, dass Teile der CDU nicht nur die Streichhölzer weiterreichen. Robert Möritz musste erst selbst austreten - seine Parteifreunde hätten ihm eine "zweite Chance" eingeräumt. So weit ist es gekommen bei der CDU.

"Ludwigsburger Kreiszeitung": Abgrenzung "klammheimlich ausgehöhlt"

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer muss sich immer öfter gegen Bestrebungen wehren, vom Beschluss gegen eine Kooperation mit den Rechtspopulisten abzuweichen. Im Bund steht die Mauer noch fest, aber schon in einzelnen Landesverbänden wackelt sie bedenklich, speziell im Osten. AKK läuft Gefahr, dass ihre scharfe Abgrenzung zum rechten und rechtsextremen Spektrum klammheimlich ausgehöhlt wird. Weil man glaubt, das schadet nicht, das ist notwendig, um handlungsfähig zu sein oder vielleicht in der Hoffnung, Wandel durch Annäherung zu erreichen. Doch so funktioniert das nicht.

"Reutlinger General-Anzeiger": "Lackmustest für die Abgenzung"

Es ist kein Zufall, dass die Frage der Trennlinie nach Rechts in den neuen Bundesländern auftaucht. Dort ist die AfD stark und bringt immer wieder ein Regierungsbündnis von CDU und AfD ins Spiel. Deshalb braucht es eine klare Haltung, wie die CDU mit rechten Tendenzen in den eigenen Reihen umgehen will. Das ist der Lackmustest für die Abgrenzung zu den Rechtspopulisten.

"Passauer Neue Presse": CDU als "braun begossener Pudel"

Der Fall Möritz macht deutlich, dass der kurzsichtige Versuch ultrakonservativer CDUler, mit AfD und neonazi-nahen Strömungen zu flirten, nur im Desaster enden kann. Eine Umarmungsstrategie mit AfD und Konsorten funktioniert nicht - wer sich auf sie einlässt, wird vielmehr gnadenlos vereinnahmt. Wegen ihres allzu lange währenden Schutzreflexes für Möritz steht die CDU Sachsen-Anhalt nun als braun begossener Pudel da.