Heute trifft der britische Premier Boris Johnson EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Gesprächen in Luxemburg. Es gibt Berichte über eine mögliche Annäherung zwischen London und Brüssel im Brexit-Streit.

Im Vorfeld des Besuchs gab sich Boris Johnson zuversichtlich, doch noch zu einem Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union zu kommen. Derzeit gebe es bei den Gesprächen mit der EU große Fortschritte, sagte er der Zeitung "Mail on Sunday". Einzelheiten, wie eine Alternativlösung zum umstrittenen Back Stop für Irland aussehen könnte, nannte er nicht.

Bei der EU ist allerdings keine neue Lage bekannt. Zuletzt hatte es sogar geheißen, die von Johnson erwähnten Gespräche gebe es gar nicht.

Dauer 2:35 min Aus Brüssel berichtet Ralph Sina Aus Brüssel berichtet Ralph Sina

Johnson: "Wir werden es vollbringen"

Johnson betonte in dem Zeitungsinterview zudem erneut, dass das Land am 31. Oktober austreten werde - egal ob mit oder ohne Vertrag. In dem Zeitungsinterview wählte er dafür ein ungewöhnliches Bild, indem er Großbritannien mit einer berühmten Comic-Figur verglich - dem Wissenschaftler Bruce Banner, der sich in ein muskelbepacktes Monster namens "Hulk" verwandelt, wenn er in Rage gerät.

"Banner mag Handschellen tragen", so Johnson, "aber wenn man ihn provoziert, sprengt er sie. Hulk ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war - und so ist das auch mit diesem Land: Wir werden rausgehen am 31. Oktober, und wir werden es vollbringen."

Die nächste Etappe beim Brexit-Vollzug

Am Dienstag beginnt die Anhörung vor dem obersten britischen Gericht zu der Frage, ob die von Johnson auferlegte fünfwöchige Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist. Ein schottisches Gericht hatte zuvor die Schließung bis zum 14. Oktober für unrechtmäßig erklärt und Johnson vorgeworfen, die Abgeordneten kaltstellen zu wollen.