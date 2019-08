Preisträger des Aachener Friedenspreises

Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an zwei deutsche Initiativen gegen Atomwaffen. Beide sind im rheinland-pfälzischen Büchel aktiv. Die eine nennt sich "Initiativkreis gegen Atomwaffen in Büchel", die andere heißt „"Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt". Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass das Thema Atomwaffen dringender denn je ganz oben auf die politische Agenda gehöre. Die Friedenspreise sind mit jeweils 2.000 Euro verbunden und werden am Sonntag verliehen. In diesem Jahr wird nur ein Friedenspreis an nationale Initiativen vergeben. Nach einer Diskussion um antisemitische Äußerungen hatte der Vorstand entschieden, dass der ukrainische Journalist Ruslan Kotsaba doch nicht ausgezeichnet werden soll.