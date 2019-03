Präsident Bouteflika kehrt nach Algerien zurück

Nach rund zwei Wochen medizinischer Behandlung in der Schweiz kehrt der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika in sein Heimatland zurück. Er sei an Bord einer Regierungsmaschine, die am Nachmittag vom Flughafen in Genf abhob, sagte ein Sprecher Bouteflikas der Deutschen Presse-Agentur. In Algerien hält der Protest gegen eine fünfte Amtszeit des 82-Jährigen an. In mehreren Städten folgten Geschäfte und Mitarbeiter von Unternehmen dem Aufruf zu einem Generalstreik. Bouteflika sitzt seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 im Rollstuhl und kann kaum sprechen.