Postenpoker in der EU: Weber wird nicht Präsident

per Mail teilen

Im Rennen um das Amt des EU-Kommissionspräsidenten ist offenbar eine wichtige Vorentscheidung gefallen: Der CSU-Politiker Manfred Weber wird es nicht. Einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge haben sich darauf die anwesenden EU-Regierungschefs beim G20-Gipfel geeinigt. In der EU werden derzeit insgesamt fünf Spitzenpositionen neu vergeben. Im Gespräch für die Juncker-Nachfolge sind die liberale Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten Frans Timmermanns, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Aus dem Umfeld von Manfred Weber hieß es, man könne das Geschehen in Osaka nicht kommentieren.