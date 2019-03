Post kündigt 5.000 neue Stellen an

Die Deutsche Post hat angekündigt, 5.000 neue Stellen in der Post- und Paketsparte zu schaffen. Ziel sei es, Service und Qualität bei der Zustellung zu verbessern, teilte das Unternehmen mit. Die Post will demnach unter anderem 450 Lastwagenfahrer ausbilden und einstellen. Damit reagiere das Unternehmen auf den Fahrermangel in der Transportbranche. Wegen des gut laufenden Online-Handels soll auch das Netz an Paketshops und Packstationen ausgebaut werden. Die Post hat nach eigenen Angaben bereits im vergangenen Jahr rund 5.000 neue Stellen geschaffen.