In Portugal hat die Regierung die streikenden Fahrer von Tanklastzügen dienstverpflichtet. Zur Begründung hieß es, in einigen Landesteilen habe es nicht die verabredete Mindestversorgung von Treibstoff gegeben. Die Abgabe von Kraftstoffen an Tankstellen beschränkte die Regierung auf 25 Liter für Autos und 100 Liter für Lkw. Die Fahrer von Tanklastzügen verlangen statt bisher 630 Euro künftig 900 Euro monatlichen Basislohn sowie Zulagen.