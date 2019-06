per Mail teilen

Porsche ruft nach Angaben der US-Verkehrsaufsicht in den Vereinigten Staaten fast 100.000 Autos in die Werkstätten zurück. Grund sei ein Problem mit dem Automatikgetriebe bei den Fahrzeugen vom Typ Cayenne und Panamera. Die Autos könnten wegrollen, wenn sie nur scheinbar in der Park-Position sind und keine Handbremse angezogen sei. Betroffen sind offenbar etliche Modelljahrgänge zwischen 2003 und 2016.