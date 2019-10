per Mail teilen

Porsche und Boeing arbeiten gemeinsam an einem elektrischen Flugzeug für den Stadtverkehr. Es soll senkrecht starten und landen können, sagt der deutsche Sportwagenbauer. Es gibt bereits ähnliche Projekte für Flugshuttles, an denen unter anderem Daimler und Airbus beteiligt sind. Mit den E-Fliegern sollen reiche Kunden Staus in Großstädten überfliegen können.