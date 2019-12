Polizeigewalt in Hongkong: Experten schmeißen hin

per Mail teilen

In Hongkong hat ein internationales Expertenteam, das den Vorwurf der Polizeigewalt untersuchen sollte, seine Arbeit eingestellt. In einer Erklärung schreiben die Experten, die Untersuchung sei von der Regierung mit zu wenig Vollmachten und Ressourcen ausgestattet worden. Regierungschefin Carrie Lam wollte durch das Einbinden ausländischer Fachleute die Glaubwürdigkeit der Untersuchung aufwerten. Die Demokratiebewegung in Hongkong wirft der Polizei vor, immer wieder unverhältnismäßig hart gegen Demonstranten vorzugehen. Sie fordert schon seit längerem eine Untersuchung.