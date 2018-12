Die Heidelberger Polizei hat gestern Nacht Wohnungen und ein Haus in Mannheim, Reilingen und Plankstadt durchsucht. Eine Frau und zwei Männer seien festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt mit. Sie werden verdächtigt, möglicherweise einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der Einsatz in Plankstadt dauert laut Polizei noch an. Ein Zusammenhang mit den Ausspähungen an Flughäfen im Südwesten besteht nach jetzigen Erkenntnissen nicht.