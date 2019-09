Polizei verbietet Großdemonstration in Hongkong

Die Polizei in Hongkong hat eine für Sonntag geplante Großdemonstration aus Sicherheitsgründen verboten. Der Protest würde wahrscheinlich wieder in Gewalt enden, hieß es laut Regierungssender RTHK zur Begründung. Die Organisatoren hätten die Teilnehmer nicht im Griff. Die Behörden warnten davor, trotz des Verbots auf die Straßen zu gehen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kommt es seit vier Monaten zu Demonstrationen gegen die dortige Regierung, die kommunistische Führung in Peking und ihren wachsenden Einfluss auf Hongkong.