Die französische Polizei räumt seit dem Morgen illegale Flüchtlingscamps im Nordosten von Paris. Hunderte Beamte sind im Einsatz. Allein in der illegalen Zeltstadt im Vorort Saint-Denis leben rund 700 Menschen. Sie wurden mit Bussen weggebracht. Was mit den Menschen nun passieren wird, war unklar. Frankreich hat angekündigt, den Kurs in der Asylpolitik zu verschärfen.