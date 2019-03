Polizei in Lippe im Visier

per Mail teilen

Bei der Kreispolizeibehörde im nordrhein-westfälischen Lippe arbeitet nach Presse-Informationen ein Polizist, der wegen des Beschaffens und Besitzes von Kinderpornos vorbestraft ist. Die Behörde arbeitet unter anderem an dem Fall von massenweisen sexuellen Übergriffen auf Kinder in Lügde. In diese Ermittlungen sei der vorbestrafte Polizist allerdings nicht eingebunden, steht im "Kölner Stadt-Anzeiger". Dort heißt es auch, dass der Polizist 2011 entlassen werden sollte. Ein Gericht habe aber entschieden, dass eine Degradierung trotz der Kinderporno-Vorwürfe ausreiche.