In London hat die Polizei einen mutmaßlichen Terroristen erschossen. Der Verdächtige habe bei einem Messerangriff zwei Menschen verletzt, teilte Scotland Yard auf Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Einkaufsstraße im Süden von London. In der britischen Hauptstadt gab es in den vergangenen Jahren mehrere Terrorattacken mit Toten und Verletzten. Zuletzt hatte dort Ende November ein Mann zwei in der Nähe der London Bridge zwei Menschen mit Messerstichen getötet.