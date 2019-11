Polizei durchsucht kritische Onlinezeitung in Ägypten

per Mail teilen

In Ägypten ist die Polizei gegen eine regierungskritische Onlinezeitung vorgegangen. Die betroffene Nachrichtenseite Mada Masr twitterte, Polizisten hätten die Redaktion durchsucht und drei Mitarbeiter festgenommen, darunter die Chefredakteurin. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einer "gefährlichen Eskalation" und forderte die Freilassung der Mitarbeiter. Mada Masr gehört zu den letzten wenigen Medien Ägyptens, die kritisch über die Regierung berichten. In dem autoritärregierten Land gibt es so gut wie keine freie Presse.