Die Polizei in Nordrhein-Westfalen fahndet nach einem 15-jährigen Mädchen, die ihren Halbbruder getötet haben soll. Nach Angaben der Polizei soll sie den 3-Jährigen am Abend in Detmold mit einem Messer tödlich verletzt haben. Danach flüchtete sie. Die Polizei sucht unter anderem mit einem Hubschrauber und mehreren Hunden nach der Jugendlichen.