Polizei in Hongkong rechtfertigt Einsatz

Nach den schweren Zusammenstößen in Hongkong hat die Polizei ihr Vorgehen gegen die Demonstranten gerechtfertigt. Die Polizei wirft ihnen extreme Gewalt vor. Deshalb seien der Einsatz von Wasserwerfern und der durch einen Polizisten abgefeuerte Schuss nötig gewesen. Demonstranten sollen Flaschen, Brandsätze und Steine auf die Polizisten geworfen haben. Ein Polizist habe sich in Lebensgefahr befunden, deshalb auch der Warnschuss. Tausende Menschen waren in eine Vorstadt im Nordwesten Hongkongs marschiert. Einige von ihnen errichteten Barrikaden und gruben Pflastersteine aus. Die Polizei nahm 65 Menschen fest.