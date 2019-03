Die Schülerdemos für Klimaschutz sorgen seit Wochen für Streit. Nun zoffen sich auch die Politiker. Anlass ist die Demo in Hamburg mit der Aktivistin Greta Thunberg.

In Hamburg nimmt die 16-jährige schwedische Aktivistin Greta Thunberg erstmals an einem deutschen Schülerstreik für den Klimaschutz teil. In mindestens 20 weiteren deutschen Städten sind Schülerdemonstrationen geplant.

Thunberg demonstriert seit dem vergangenen August vor dem Reichstag in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Nach ihrem Vorbild gehen mittlerweile Zehntausende Schüler in verschiedenen Ländern freitags nicht mehr zur Schule, sondern demonstrieren für einen stärkeren politischen Einsatz für den Klimaschutz.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat nun die Streiks und damit das Schuleschwänzen der Kinder und Jugendlichen verteidigt. Das Engagement der Schüler sei beeindruckend, so Schulze im SWR. Sie gehe davon aus, dass die Demonstrationen nur so große Aufmerksamkeit bekommen hätten, weil sie zur Schulzeit stattfänden. Auf Dauer sei das aber nicht möglich.

Bundesumweltministerin Schulze hat die Schülerstreiks „FridayForFutue" für mehr Klimaschutz verteidigt. Im SWR2 Tagesgespräch sagte Schulze, wegen der Schulpflicht könne man das zwar „nicht dauerhaft machen", aber erst einmal sei das Engagement der vielen Schülerinnen und Schüler beeindruckend:

Ganz andere Töne schlägt da Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) an. Sie begrüße das Engamgent der Schüler. Aber: "Ünterstützenswertes Engagement gehört in die Freizeit und rechtfertigt nicht das Schuleschwänzen", so die CDU-Politikerin in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Für Thunberg jedenfalls sind die deutschen Schüler ein wichtiger Partner ihres Protests. "-Das, was Deutschland tut, hat enormen Einfluss auf die gesamte Welt."