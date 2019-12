Forschungsschiff: Besatzung der "Polarstern" wird ausgetauscht

Die Besatzung des deutschen Eisbrechers "Polarstern" in der Arktis wird derzeit ausgetauscht. Ein russisches Spezialschiff hat neue internationale Forscher und Crewmitglieder zur "Polarstern" gebracht. Es hat auch Weihnachtsgeschenke geliefert und nimmt die bisherige Besatzung auf dem Rückweg an Bord. Die "Polarstern" treibt - absichtlich festgefroren - auf einer riesigen Eisscholle in der Zentral-Arktis umher. Die Wissenschaftler wollen unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven das Klimasystem der Arktis erforschen. Jetzt beginnt die dunkelste und kälteste Phase des Projekts: Die Polarnacht.