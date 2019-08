Plattform "8chan" in Neuseeland teilweise blockiert

per Mail teilen

Einer der größten Telekom-Anbieter aus Neuseeland lässt seine Internetnutzer nicht mehr auf die Internet-Plattform "8chan" zugreifen. Dort hatte der Todesschütze aus dem texanischen El Paso einen rassistischen Text veröffentlicht. Das Online-Forum steht auch mit anderen solcher Verbrechen in Verbindung, zum Beispiel mit dem Anschlag auf Moscheen in Neuseeland. Dabei starben Mitte März mehr als 50 Menschen. Die Seite "8chan" ist bei Rechtsextremen populär. Die Betreiber kontrollieren nicht, was die Nutzer dort online stellen.