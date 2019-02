Plastikgipfel bei Bundesumweltministerin Schulze

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) trifft sich am Mittag mit Vertretern von Handel, Supermärkten, Herstellern und Umwelt- und Verbraucherverbänden zum Thema Plastikmüll. Schulze will genaue Schritte absprechen, wie überflüssige Verpackungen im Supermarkt verhindert werden können, um Müll zu verringern. Konkret geht es etwa um Gemüse oder Obst, das in Plastik verpackt ist. Bisher setzt Schulze vor allem auf freiwillige Vereinbarungen. In der "Rheinischen Post" betonte sie aber, wo man damit nicht weiterkomme, kämen Anreize, Quoten und klare Regeln zum Einsatz.