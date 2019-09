Plan für mehr Personal in Altenpflege stockt

Der Plan von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für mehr Personal in der Altenpflege kommt offenbar nur langsam voran. Nach Informationen der "Leipziger Volkszeitung" haben die Pflegekassen bisher gut 300 Anträge auf die Förderung von zusätzlichen Stellen genehmigt. Insgesamt will Spahn aber 13.000 neue Stellen in der Pflege schaffen. Dazu ist Anfang des Jahres ein Gesetz in Kraft getreten. Die FDP-Pflegeexpertin Nicole Westig nennt es einen wirkungslosen Papiertiger. Sie fordert, als Erstes bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen zu schaffen, damit sich mehr Menschen für den Pflegeberuf begeisterten.