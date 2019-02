Ed Sheeran soll die Melodie eines Songs bei Soul-Legende Marvin Gaye abgekupfert haben. Ein Gericht soll nun darüber befinden, ob die Vorwürfe zutreffen.

"Thinking Out Loud" ist einer der großen Hits des Pop-Musikers Ed Sheeran - "Let's Get It On" heißt einer der Songs von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973. Gegen Sheeran geklagt hatten die Erben eines Marvin-Gaye-Produzenten. Ein New Yorker Richter will eine Jury darüber entscheiden lassen, inwieweit die Vorwürfe zutreffen. Ob die beiden Songs wirklich ähnlich klingen? Wir haben den Vergleich:

Dauer 00:26 min Der Vergleich: Ed Sheeran vs. Marvin Gaye Klingt "Thinking Out Loud" wirklich wie "Let's Get It On"? Hören und vergleichen Sie selbst.

SWR-Musikredakteur Matthias Kugler sagt, eine klare Richtlinie oder ein Gesetz, ab welchem Punkt ein Plagiat vorliegt, gebe es nicht. Relevant seien mehrere Fragen: "Wird das neu geschaffene Werk vom Original lediglich inspiriert und ist es nicht nur stumpf abgeschrieben oder ist das neue Werk selbständig und besitzt genug Eigenart." An diesen Fragestellungen müsse sich nun die Jury in den USA orientieren.

Kugler glaubt nicht, dass Ed Sheeran den Gaye-Song vorsätzlich kopieren wollte. Stimmung und Inhalt seien sehr unterschiedlich. "Thinking Out Loud' ist eher romantisch und düster, während 'Let's Get It On' eindeutig sexuell gemeint ist. Ich bin aber trotzdem gespannt. Immerhin geht es um fast 100 Millionen Dollar."

Frühere Plagiatsvorwürfe gegen Sheeran

Ed Sheeran arbeitet seit vielen Jahren auch als Komponist für andere Musiker. "Auch in der Vergangenheit musste er sich immer wieder Plagiats-Vorwürfen aussetzen", sagt Kugler. Ein Beispiel sei der Song "Photograph" aus dem Jahr 2016 - in diesem Fall laufe das Verfahren noch. Viele Songs würden "im Vorbeigehen" wahrgenommen - und könnten dann unterbewusst in eigene Kompositionen einfließen.

Vor zehn Jahren: Vorwürfe gegen Gary Moore

Immer wieder gibt es in der Musik-Industrie Plagiatsvorwürfe. Die deutsche Krautrock-Band Jud's Gallery hatte im Jahr 2001 gegen Gary Moore geklagt. Dabei ging es um den Moore-Song "Still Got The Blues", dessen berühmtes Gitarrensolo erhebliche Ähnlichkeiten zum Jud's Gallery-Song "Nordrach" aus dem Jahr 1974 aufweist. Letztlich unterlag Moore im Prozess vor dem Landgericht München. Dagegen legte Moore Berufung ein und konnte schließlich einen Vergleich schließen. Wie die Songs klingen, hören Sie im Interview mit Matthias Kugler.