Der Opernsänger Placido Domingo tritt wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn vom Amt des Generaldirektors an der Oper von Los Angeles zurück. Durch die jüngsten Anschuldigungen seien seine Fähigkeiten, der Oper zu dienen, beeinträchtigt, teilte der 78-Jährige am Mittwochabend mit. Im August waren Vorwürfe gegen Domingo bekannt geworden. Demnach soll er in der Vergangenheit mehrere Sängerinnen und Tänzerinnen sexuell belästigt haben.