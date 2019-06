Mehr als 330.000 Besucher haben sich die Picasso-Ausstellung in der Basler Fondation Beyeler angeschaut. Wie die Stiftung mitteilte, geht die Schau damit als die am zweitbesten besuchte Ausstellung in die Geschichte des Museums ein. Von Februar bis Mitte Juni konnten sich Interessierte in der Fondation Beyeler in Riehen/Basel Picasso-Werke anschauen, die zwischen 1901 und 1906 entstanden sind. Die Gemälde und Skulpturen des frühen Picasso stammen aus seiner sogenannten Blauen und Rosa Periode.