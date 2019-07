Pflegeheime müssen wöchentlich tausende Anfragen ablehnen

Pflegeheime in Baden-Württemberg müssen wöchentlich tausende Anfragen ablehnen, weil es keinen freien Platz in ihren Häusern gibt. Das geht aus einer Umfrage mehrerer Wohlfahrtsverbände hervor. Im Schnitt müssten vier von fünf Anfragen abgelehnt werden, hieß es. An der Umfrage hatten sich mehr als 500 Pflegeheime beteiligt. Eine wohnortnahe Versorgung sei in vielen Regionen nicht mehr gesichert, sagte ein Sprecher. Die Wohlfahrtsverbände fordern mehr Einsatz von Land und Kommunen. Sie könnten zum Beispiel Grundstücke oder Gebäude zur Verfügung stellen, um neue Plätze für pflegebedürftige Menschen zu schaffen.