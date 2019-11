Die Blaue Partei der früheren AfD-Chefin Frauke Petry will sich bis zum Jahresende auflösen. Hintergrund sei das schlechte Abschneiden bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen, erklärte Frauke Petry. Die Auflösung der Partei sei am Wochenende auf einem Parteitag in Döben bei Grimma beschlossen worden. Für sie persönlich ergebe sich daraus mittelfristig der Abschied aus der aktiven Politik, betonte Petry.