Die US-Regierung hat Deutschland um Beteiligung an einem Einsatz in der Straße von Hormus gebeten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Bundesregierung der Bitte wohl nicht nachkommen.

Die USA haben Deutschland förmlich darum gebeten, sich an einem Militäreinsatz in der Straße von Hormus zu beteiligen. Das bestätigte die US-Botschaft in Berlin. Diese Anfrage sei auch an die Regierungen in Paris und London gestellt worden.

"Mitglieder der Bundesregierung haben klar gesagt, dass die Freiheit der Seefahrt geschützt werden sollte. Unsere Frage ist, von wem?", hatte eine Sprecherin der Botschaft als Frage in den Raum gestellt.

Gemeinsame Mission mit Frankreich und Großbritannien?

Gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien soll die Straße von Hormus gesichert und iranische Aggression bekämpft werden. Nach Angriffen auf Öltanker in der strategisch wichtigen Wasserstraße haben die USA Verbündete zu dem gemeinsamen Einsatz aufgerufen. Die Regierung in Washington macht den Iran für die Angriffe verantwortlich - die Regierung hier weist die Vorwürfe zurück.

Eine formelle Antwort der Bundesregierung gibt es bisher zwar nicht. Das Auswärtige Amt machte aber klar, dass kein deutscher Beitrag zu der geplanten US-Mission mit dem Namen "Sentinel" (Wächter) zu erwarten sei. "Zu einer US-geführten Schutzmission in der Straße von Hormus hat die Bundesregierung bisher keinen Beitrag in Aussicht gestellt", heißt es aus dem Ministerium.

Großbritannien hat seine Meinung geändert

Die Wasserstraße verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman. Nachdem dort ein britischer Öltanker durch die iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden war, strebte auch die Regierung in Lonodon einen europäischen Einsatz an - zunächst noch ohne die USA.

Dieses Bild zeigt den britischen Öltanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus. dpa Bildfunk picture alliance/Morteza Akhoundi/ISNA/XinHua/dpa

Seit dem Amtsantritt des britischen Premierministers Boris Johnson nun will die britische Regierung einen europäischen Ansatz mit Unterstützung der USA. Der Iran hatte die Festsetzung des Öltankers damit begründet, dass das Schiff internationale Regeln nicht eingehalten habe.