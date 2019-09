per Mail teilen

Nach der Schlappe vor dem obersten britischen Gericht ist Premierminister Boris Johnson wieder im Angriffsmodus. Von einem Rücktritt will er nichts wissen. Die Opposition fordert er auf, ihn mit einem Misstrauensvotum zu stürzen.

Das Unterhaus durfte wieder tagen, nachdem der Supreme Court die von Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause aufgehoben hatte.

Dauer 1:16 min Johnson zum Urteil gegen die Parlaments-Zwangspause Boris Johnson nimmt im Unterhaus Stellung zum gestrigen Urteil des britischen Obersten Gerichtshofes.

In seiner Rede vor den Abgeordneten rief Johnson die oppositionelle Labour-Partei dazu auf, ein Misstrauensvotum gegen seine Regierung zu stellen. Dann käme es zu den von Johnson gewünschten Neuwahlen.

Sollte kein Misstrauensantrag gestellt werden, müsse das Parlament den Weg für die Brexit-Pläne der Regierung freimachen, so Johnson. Seine Rede wurde von lautstarken Protesten der Abgeordneten begleitet.

Opposition lehnt Neuwahlen ab

Labour-Chef Jeremy Corbyn lehnte einen Misstrauensantrag aber - wie schon zuvor - ab. Er werde keine Neuwahlen unterstützen, es sei denn die Option eines Brexits ohne Abkommen sei ausgeschlossen.

Am geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober will Johnson jedoch festhalten. Gegenüber einem Fernsehsender ITV sagte er, dass seine Regierung den Termin einhalten und gleichzeitig das Recht achten werde.