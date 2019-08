Pentagon warnt vor Wiedererstarken des IS

Experten des US-Verteidigungsministeriums warnen vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak. Die Miliz nutze nach dem Abzug von US-Truppen aus Syrien die Schwäche einheimischer Sicherheitskräfte aus, heißt es in einem Bericht. US-Präsident Donald Trump hatte den IS im vergangenen Jahr für besiegt erklärt und den Abzug amerikanischer Soldaten aus dem Land angeordnet. Der Schritt wurde international kritisiert. Der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis trat aus Protest gegen die Entscheidung zurück. Die Experten gehen in dem Bericht davon aus, dass die IS-Miliz 14.000 bis 18.000 Mitglieder hat.