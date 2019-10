Pence und Pompeo in Ankara

In Ankara sprechen US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Militäroffensive in Nordsyrien. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Erdogan in einem Brief mit weiteren Sanktionen gedroht und ihn aufgefordert, so wörtlich - kein Narr zu sein. Er, Trump, habe hart daran gearbeitet, Erdogans Probleme zu lösen. Inzwischen hat die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien einen sogenannten humanitären Korridor gefordert. Tote und Verletzte müssten aus der umkämpften Stadt Ras-al-Ain herausgebracht werden. Zivilisten seien eingeschlossen, Krankenwagen würden bombardiert und auch ein Krankenhaus sei durch türkischen Beschuss beschädigt.