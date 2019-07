Pence räumt Missstände in US-Grenzlagern ein

US-Vizepräsident Mike Pence hat nach dem Besuch eines Arrestzentrums für Migranten an der Grenze zu Mexiko Missstände eingeräumt. Das System sei überlastet, sagte er nach der Besichtigung. Es gebe eine Krise in der Grenzregion. In dem Lager waren bei großer Hitze 380 Männer auf engstem Raum untergebracht. Journalisten berichten von Gestank und Platzmangel in dem Lager. Der Leiter der Einrichtung gab zu, dass viele der Migranten seit bis zu 20 Tagen nicht hätten duschen können. US-Heimatschutzminister Kevin McAleenan hatte kürzlich noch Kritik an der Situation in den Grenzlagern zurückgewiesen.