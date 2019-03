per Mail teilen

Die Uniklinik Heidelberg muss ihre Ankündigung, dass noch in diesem Jahr ein Brustkrebs-Bluttest auf den Markt kommt, zurücknehmen. Was für eine Peinlichkeit, mein Martin Rupps.

Das Universitätsklinikum Heidelberg entschuldigt sich bei Frauen, weil es im Februar einen Bluttest für Brustkrebs noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt hat. Jetzt muss die Klinik einräumen, der Bluttest sei bestenfalls bis Jahresende laborreif. Einen Termin für eine Markteinführung nennt sie nicht mehr.

Die Mammografie gilt als gängige Methode zur Erkennung von Brustkrebs. Ein Bluttest könnte die Krankheit in einem viel früheren Stadium entdecken. SWR

Prof. Christof Sohn, Chef der Heidelberger Frauenklinik, sprach im Februar zusammen mit dem Vermarkter Heiscreen in der "Bild"-Zeitung von einem "Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik": Sein Team mit Projektleiterin Prof. Sarah Schott habe demnach einen Test entwickelt, bei dem wenige Milliliter Blut für den Nachweis von Brustkrebs reichen. Der Bluttest würde es möglich machen, die Krankheit in einem sehr frühen Stadium zu erkennen.

Pustekuchen. Nachdem Mediziner und Journalisten die Sensationsmeldung von Christof Sohn seziert hatten, wurde das "Heidelberger Wunder" wesentlich kleiner. Der Bluttest sei noch nicht ausgetestet, seine Zuverlässigkeit könne nicht abschließend beurteilt werden. Eine Sprecherin des Universitätsklinikums gibt sich zerknirscht, der Herr Professor allerdings nicht. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung sei von Heiscreen festgelegt worden, einem Start-up des Universitätsklinikums, an dem Christof Sohn mit vier Prozent, seine Oberärztin Sarah Schott sogar mit über sieben Prozent beteiligt ist.

Das Universitätsklinikum Heidelberg kündigte nun an, bei der Gründung neuer Start-ups vorsichtiger zu sein. Hoffentlich fällt ihr auch etwas zu den PR-Profis Sohn und Schott ein, um die Peinlichkeit zu begrenzen.