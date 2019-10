Paypal steigt bei Libra aus

per Mail teilen

Der Online-Bezahldienst Paypal will nicht mehr bei der geplanten Digitalwährung Libra des Internetkonzerns Facebook mitmachen. Das Unternehmen im Silicon Valley hat mitgeteilt, dass es das Aufsichtsgremium für die Krypto-Währung verlassen werde. Man wolle sich lieber auf das Kerngeschäft konzentrieren. Paypal betonte, Libra dennoch weiter unterstützend gegenüberzustehen. US-Medien berichten, dass auch Visa, Mastercard und Stripe ihre Beteiligung an Libra überdenken. Hintergrund ist die weltweite Kritik an den Plänen von Politikern und Notenbanken.