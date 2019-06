Patientenmörder Niels Högel legt Revision ein

Nach seiner Verurteilung wegen weiterer 85 Patientenmorde hat der frühere Krankenpfleger Niels Högel Revision eingelegt. Das hat das Landgericht in Oldenburg mitgeteilt. Die Richter hatten den 42-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Högel hat Patienten in Krankenhäusern in Oldenburg und Delmenhorst in den Jahren 2000 bis 2005 Medikamente verabreicht, um bei der Reanimierung als Retter zu gelten. Die Wiederbelebungsversuche waren aber nicht immer erfolgreich. Högel wurde zuvor bereits wegen Patientenmordes verurteilt und sitzt bereits seit 2009 in Oldenburg im Gefängnis.