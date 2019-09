Die Suche nach einer neuen SPD-Führung geht in die heiße Phase: In Saarbrücken hat am Abend die erste Regionalkonferenz begonnen, um den Parteivorsitz neu zu besetzen.

Die erste Regionalkonferenz in Saarbrücken begann gleich mit einer Überraschung. Ein Kandidaten-Duo gab bekannt, seine Bewerbung zurückzuziehen: Die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens, gaben ihre Kandidatur auf. Sie wollen damit den ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Calwer Bundestagsabgeordnete Saskia Esken unterstützen. Bundesweit sind insgesamt 23 Konferenzen geplant. Anschließend sollen die Mitglieder per Brief und online befragt werden. Alle Zahlen, Daten und Fakten zum Rennen um den Parteivorsitz: Wer tritt an? Acht Paare und ein Bayer. Das könnte der Titel einer neuen Vorabendserie sein. Das Durchschnittsalter 55,76 Jahre Die jüngste Kandidatin: Christina Kampmann (39)

Die älteste: Gesine Schwan (76) Der prominenteste Bewerber Definitiv Finanzminister Olaf Scholz.

Denn er ist einzige wirklich prominente Bewerber. Seine Teampartnerin Klara Geywitz aus Brandenburg kennen dagegen bisher nur wenige. Olaf Scholz` Alleinstellungsmerkmal Scholz will ein "Weiter so" – und die Große Koalition fortsetzen. Alle anderen sind skeptisch bis kritisch oder sagen klar: Wir müssen raus! Wie lang ist der Weg zum Parteivorsitz Lang: Die Kandidaten stellen sich erst bei den 23 Regionalkonferenzen vor. Nach den Konferenzen müssen die SPD-Mitglieder abstimmen, online oder per Brief. Das Siegerteam wird dann vom Parteivorstand für den Vorsitz vorgeschlagen. Die endgültige Wahl findet Anfang dem Dezember auf dem Bundesparteitag statt. Was passiert bei den Regionalkonferenzen? Es gibt vier Blöcke:

Erst stellen sich die Kandidaten vor. Dann werden sie gründlich befragt: erst von einem Moderator, dann von dem Publikum, dann vielleicht von einem Promi. Oder wie die SPD sagt: einer "interessanten Person aus der Gesellschaft." Auf die Einhaltung der Redezeit wird strikt geachtet. Es wird geduzt Wer sich als Kandidat auf seinen Doktortitel was einbildet, sollte den während der Konferenzen vergessen.

So wie zum Beispiel der Kandidat Professor Dr. Karl Lauterbach. In den Informationen zum Ablauf heißt es: "Die komplette Veranstaltung wird geduzt. Auf akademische Titel wird verzichtet." Der Baden-Württemberg Faktor In Baden-Württemberg finden zwei Regionalkonferenzen statt: In Filderstadt und in Ettlingen. Außerdem kommen zwei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg:

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Matheis aus Ulm im Team mit Dierk Hirschel und Saskia Esken mit Teampartner Norbert Walter Borjans, Spitzname Robin Hood. Den kennt man noch deswegen, weil er als Finanzminister in NRW CDs mit den Namen von Steuersündern angekauft hat. Der Rheinland-Pfalz Faktor In Rheinland-Pfalz findet eine Regionalkonferenz statt: In Nieder-Olm. Wen findet Kevin gut? Juso-Chef Kevin Kühnert ist für das Team Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Dieses Team wird generell von den Jusos unterstützt. Die Jusos sind eine Macht: Rund jeder fünfte SPDler ist ein Juso. Über die Regionalkonferenzen berichtet Korrespondentin Angela Ulrich: Dauer 0:53 min "Es wird ein Schaulaufen" Angela Ulrich berichtet.