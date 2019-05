Parteien in Deutschland warnen vor Rechtspopulisten

Wegen der Affäre in Österreich haben alle Parteien in Deutschland mit Ausnahme der AfD vor der Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten gewarnt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, die Ereignisse bei der FPÖ zeigten, was in Rechtspopulisten in ganz Europa stecke. Das sei ein Signal für die anstehende Europawahl. AfD-Chef Jörg Meuthen sprach hingegen von einem innerösterreichischen Ereignis, das auch nicht die gesamte FPÖ betreffe. SPD-Chefin Andrea Nahles kritisierte die Union. Sie warf CDU und CSU vor, die Koalition der österreichischen Schwesterpartei ÖVP mit der FPÖ unkritisch hingenommen zu haben.