Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben. Ihre Tage als Premierministerin sind damit auch gezählt.

Zum 7. Juni will May vom Parteivorsitz zurücktreten. Das kündigte sie am Vormittag in London an. Die Amtsgeschäfte als Premierministerin will sie noch so lange weiterführen, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Die Rücktrittserklärung von Theresa May im Video:

Dauer 00:30 min Theresa May kündigt ihren Rücktritt an Theresa May kündigt ihren Rücktritt an

Trump begrüßt sie noch als Premierministerin

Während des Staatsbesuchs von US-Präsident Donald Trump vom 3. bis 5. Juni wird May damit noch im Amt der Premierministerin sein.

Der Brexit machte und stürzte May Die 1956 in Eastbourne an der englischen Südküste geborene Theresa May ist seit 1997 Abgeordnete im britischen Unterhaus. In der konservativen Partei arbeitete sich die Pfarrerstochter, die in Oxford studiert hat, kontinuierlich nach oben. Sie war Generalsekretärin und wurde unter Premier David Cameron zur Innenministerin. Nach dem Rücktritt Camerons wegen der Brexit-Abstimmung übernahm sie im Juli 2016 das Amt der Premierministerin - als zweite Frau nach Margaret Thatcher.

Vierte Abstimmung damit wohl vom Tisch

May scheiterte drei Mal mit dem Brexit-Abkommen, das sie mit Brüssel ausgehandelt hatte, im Parlament. Eine vierte Abstimmung schien schon in Reichweite, doch dazu wird es wohl nicht mehr kommen.

In einem letzten verzweifelten Versuch eine Mehrheit zu erreichen, bot sie sogar eine Parlamentsabstimmung über ein Referendum zu ihrem Brexit-Deal an und machte Zugeständnisse an die oppositionelle Labour-Partei. Damit brachte sie für ihre innerparteilichen Gegner das Fass zum Überlaufen.

Über die emotionale Rücktrittsrede berichtet Thomas Spickhofen aus London im Audio:

Dauer 00:58 min "Am Ende kamen Theresa May die Tränen" Thomas Spickhofen berichtet aus London.

Boris Johnson Favorit auf Nachfolge

Das Rennen um ihre Nachfolge werde in der Konservativen Partei in der Woche ab dem 10. Juni beginnen, sagte May. Als aussichtsreichster Anwärter gilt Ex-Außenminister Boris Johnson, einer der härtesten Kämpfer für den Brexit.

Daneben werden aber auch ein gutes Dutzend andere Parteimitglieder als potenzielle Kandidaten gehandelt, etwa der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab oder die am Mittwoch von ihrem Posten als Ministerin für Parlamentsfragen zurückgetretene Andrea Leadsom.