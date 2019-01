per Mail teilen

Im südhessischen Heppenheim hat die FDP offiziell ihren 70. Geburtstag gefeiert - unter anderem auch mit dem Bundesvorsitzenden der Partei, Christian Lindner.

In seiner Rede sprach Linder von der Vergangenheit und den Herausforderungen der Zukunft für seine Partei. Die FDP sei nach dem Nationalsozialismus im Geiste eines "Nie wieder" gegründet worden. Die Partei habe die Politik der Bundesrepublik mitgeprägt - beispielsweise in der Phase vor und während des Mauerfalls.

"Parteien sind kein Selbstzweck: Wer sich im Wettbewerb am Markt nicht bewährt, scheidet aus ihm aus. Wir sprechen aus Erfahrung", spielte Lindner auf die Jahre 2013 bis 2017 an, in denen die FDP nicht im Bundestag vertreten war.

Für das Jahr 2019 sehe er vor allem eine Herausforderung bei der Europawahl, da es in Europa zunehmend nationalstaatliches Denken gebe. Dieses helfe aber nicht, um die Welt zu gestalten. Die FDP habe einen historischen Auftrag, dabei positiv mitzuwirken.

Historisches Andenken und aktuelle Themen

Außerdem äußerte sich Linder zu aktuellen Fragen wie dem Streit um den Paragraphen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Dabei forderte er die Union auf, Mediziner zu entkriminalisieren.

Offiziell wurde die FDP am 12. Dezember 1948 als Zusammenschluss linksliberaler und nationalliberaler Kräfte in Heppenheim gegründet.

