Papst Franziskus erteilte in Rom den traditionellen Segen "Urbi et Orbi". In seiner Weihnachtsbotschaft bezeichnete er die Verschiedenheit der Menschen als Reichtum. Außerdem mahnte er zu Frieden in globalen Konflikten.

Papst Franziskus hat in seiner traditionellen Weihnachtsbotschaft zu einem friedvollen Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Konfessionen, Hautfarben und Ideen aufgerufen. Die Verschiedenheit der Menschen schade nicht und bedeute keine Gefahr. Sie sei vielmehr ein Reichtum. Aufruf zu Frieden bei weltweiten Konflikten Auf dem Petersplatz in Rom mahnte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Kriegsparteien im Jemen, nicht ihre Einzelinteressen zu verfolgen, sondern sich für den Frieden einzusetzen. Er appellierte auch an die Israelis und die Palästinenser, ihren seit Jahrzehnten andauerenden Konflikt zu beenden. Außerdem solle sich die internationale Staatengemeinschaft für ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien einsetzen. Dauer 01:10 min Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus Papst erteilt Segen "Urbi et orbi" Papst Franziskus erteilte im Anschluss an seine Weihnachtsbotschaft den Segen "Urbi et orbi", was übersetzt "der Stadt und dem Erdkreis" bedeutet. Der Segen wird zu feierlichen Anlässen wie Weihnachten und Ostern gespendet.