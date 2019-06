Papst kritisiert Verfall des Glaubens in Deutschland

Papst Franziskus hat in einem Brief einen Verfall des Glaubens in Deutschland kritisiert. In dem Schreiben beklagt er, dass im Osten der

Bundesrepublik ein Großteil der Bevölkerung nicht getauft sei und keinerlei Kontakt mehr zur Kirche habe. Aber auch in katholischen

Hochburgen in Westdeutschland besuchten immer weniger Menschen die Sonntagsmesse. Franziskus Brief ist an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland adressiert. Die Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Kardinal Reinhard Marx und Thomas Sternberg, räumten in einer Antwort an den Papst ein, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche in den vergangenen Jahren erschüttert worden sei. Diese müsse man jetzt wiederherstellen.