Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Bangkok den Sextourismus in Thailand angeprangert. Frauen und Kinder würden verletzt und vergewaltigt, ausgebeutet und versklavt, kritisierte er. Man müsse dieses Übel ausrotten und die Würde von Frauen und Kindern wiederherstellen. Prostitution ist in Thailand verboten. Sextourismus und Kinderprostitution sind trotzdem weit verbreitet.