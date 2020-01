Papst fordert mehr Einsatz für Würde der Frau

Papst Franziskus fordert, sich stärker für die Würde von Frauen einzusetzen. Frauen würden ständig beleidigt, geschlagen, vergewaltigt und dazu gebracht, sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß auszulöschen, sagte Franziskus bei der Neujahrs-Messe im Petersdom. Es sei nötig, Frauen an den Entscheidungsprozessen voll zu beteiligen - eine Errungenschaft für die Frau sei eine Errungenschaft für die ganze Menschheit.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat Kirche und Gesellschaft zum neuen Jahr zu einem Umdenken aufgefordert. Alte Schablonen und Besitzstandsdenken müssten beiseite gelassen werden. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, hat zu mehr Gottvertrauen aufgerufen. Vielen Menschen fehle der Glaube, sie wünschten aber ihren Kindern diesen Anker, sagte er in seiner Neujahrsbotschaft.