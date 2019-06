per Mail teilen

Bei einer Geberkonferenz in New York hat das Palästinenserhilfswerk der Uno mehr als 110 Millionen Dollar Spendengelder gesammelt. Generalkommissar Krähenbühl sprach von einem guten Betrag. Jetzt müsse ausgerechnet werden, wieviel Geld davon tatsächlich neu sei und welche Spenden schon zu Jahresbeginn zugesagt gewesen seien. Das Palästinenserhilfswerk benötigt nach eigenen Angaben mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr für die Versorgung in den Palästinensergebieten.