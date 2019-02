Pakistan will indischen Piloten freilassen

Pakistan will morgen einen indischen Piloten freilassen. Das hat der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan vor dem Parlament in Islamabad gesagt. Dies sei eine Geste des Friedens. In den vergangenen Tagen hatte sich der Streit zwischen den beiden Atommächten zugespitzt. Gestern waren Militärflugzeuge beider Länder über Kaschmir abgeschossen worden. Anschließend wurde der indische Pilot festgenommen. Der pakistanische Luftraum ist weiterhin gesperrt. Deshalb sitzen unter anderem am Flughafen von Bangkok einige tausend europäische Urlauber fest.