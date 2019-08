Pakistan will UNO-Beobachter in Indien

Pakistans Ministerpräsident Imran Khan will UNO-Beobachter in Kaschmir. Die indische Regierung ist dagegen. Beide Staaten streiten über den Status der Region. Der Konflikt ist neu eskaliert, weil Indien Kaschmir den Autonomie-Status aberkannt und eine Ausgangs- und Kommunikationssperre verhängt hat. Die indische Regierung hat zwar angekündigt, das Telefonnetz wieder in Betrieb zu nehmen. Das scheint aber noch nicht überall zu funktionieren. Nach Augenzeugen-Berichten sind außer Soldaten kaum Menschen auf den Straßen von Kaschmir. An der Grenzlinie hat es seit gestern Gefechte zwischen indischen und pakistanischen Soldaten gegeben. Ein indischer Soldat wurde getötet.