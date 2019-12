per Mail teilen

Innerhalb Deutschlands ist noch etwas Zeit, Briefe, Weihnachtspäckchen oder -karten auf den Weg zu schicken. Für Zielländer außerhalb der EU heißt es: Jetzt aber flott.

Mit der Weihnachtspost innerhalb Deutschlands ist es einfach – da gibt es zwei Stichtage: Für Standardpakete ist das bei allen Anbietern dieses Jahr der 20. Dezember, der Freitag vor Weihnachten. Einige Anbieter sagen dazu, bis mittags sollten die Pakete jeweils eingeliefert sein. Für Briefe, so die Deutsche Post, geht es auch noch einen Tag später – Samstag, 21. Dezember.

Pakete innerhalb von Europa und in die Nachbarländer der EU

Für Europa ist es komplizierter, da gibt es eine Bandbreite an Fristen. Die unterscheiden sich auch je nach Paketdienst. Wer mit DHL ein Weihnachtspaket verschickt, das nicht in ein direktes Nachbarland von EU geht, sollte bis 10. Dezember im Laufe des Tages auf die Post. Für die direkt an Deutschland angrenzenden EU-Nachbarstaaten reicht noch der 14. Dezember. Bei DPD zum Beispiel genügt für die gesamte EU eine Abgabe bis zum 18. Dezember.

Für den Paketversand in Europa sollte man sich also zügig schlau machen und die verschiedenen Dienste abgleichen, wer wohin wie schnell liefert.

Wichtig zu wissen: Liefergarantie und Zollbestimmungen

Es gibt bei Standardpaketen keine Liefergarantie. Egal, wann ich mein Paket abgebe, gilt: Wenn es nicht pünktlich zu Weihnachten ankommt, habe ich keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, muss beim Paketdienst eine Zusatzleistung dazubuchen, etwa einen Express-Versand oder ähnliches.

Auch noch wichtig, um Verzögerungen zu vermeiden: Alle Pakete, die die EU verlassen, brauchen je nach Wert und Gewicht eine bestimmte Zollinhaltserklärung. Die sollte man runterladen, detailliert ausfüllen und außen aufs Paket kleben – damit das Geschenk nicht tagelang am Zoll festhängt und deshalb zu spät zu Weihachten kommt.

Damit Freunde und Verwandte im Ausland noch rechtzeitig ihre Weihnachtspost bekommen, muss man sich ranhalten. Colourbox

Weihnachtspäckchen mit Zielen außerhalb von Europa

Für Pakete, die noch weiter weg gehen, ist es schon ziemlich spät. Die Abgabetermine für internationale Ziele mit großen Distanzen, etwa in die USA, sind durch. Hier hilft nur noch ein teurer Zusatz-Service. Das wird aber kostspielig, hier kann das Verschicken einen dreistelligen Eurobetrag kosten.